Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş'ın 'evlilik'' açıklamasına 'Yılmaz Güney'li cevap

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Aydemir Akbaş'ın kendisiyle evlenmek istediğine yönelik açıklamaları için "Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney'le evliyken, o da Beyhan ile evliydi. Ailecek görüşürdük" dedi.