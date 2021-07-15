Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş'ın 'evlilik'' açıklamasına 'Yılmaz Güney'li cevap
Ünlü oyuncu Nebahat ÇEhre, oyuncu meslektaşı ve arkadaşoı Aydemir Akbaş'ın geçtiğimiz günlerde, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" açıklamasına "Kötü niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama" diye tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Aydemir Akbaş'ın kendisiyle evlenmek istediğine yönelik açıklamaları için "Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney'le evliyken, o da Beyhan ile evliydi. Ailecek görüşürdük" dedi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nebahat Çehre (77), önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çehre'ye geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Aydemir Akbaş'ın (85), "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.
Konuyla ilgili konuşan Nebahat Çehre, Aydemir Akbaş'ın bu sözlerine kızmadığını ancak şaşırdığını söyledi. Usta oyuncu, daha sonra şu ifadeleri kullandı: