Nebahat Çehre oyunculuğun dışında bambaşka bir sektöre adım attı

Nebahat Çehre "Moda alanında söz sahibi olan birçok kişiden 'Neden moda üzerine yoğunlaşmıyorsun?' sorusunu çok duydum. Bu nedenle Rufat Bey ile böyle bir projeye giriştik. Üzerimdeki kıyafet bizim tasarımımız. Genellikle bu tarz bir koleksiyon hazırlayacağım. Çalışmalar yaptıkça koleksiyonumu genişleteceğim" dedi.