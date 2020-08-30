Nebahat Çehre oyunculuğun dışında bambaşka bir sektöre adım attı
Oyuncu Nebahat Çehre, Bebek'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Giyim üzerine koleksiyon tasarladığını belirten Çehre, moda sektörüne adım attığını açıkladı.
Uzun süredir setlerden uzak olan Nebahat Çehre önceki gün modacı Rufat İsmayil ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Yeni bir proje için bir araya gelen ikili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Giyim üzerine koleksiyon tasarladığını söyleyen Çehre, moda sektörüne adım attığını açıkladı.
Nebahat Çehre "Moda alanında söz sahibi olan birçok kişiden 'Neden moda üzerine yoğunlaşmıyorsun?' sorusunu çok duydum. Bu nedenle Rufat Bey ile böyle bir projeye giriştik. Üzerimdeki kıyafet bizim tasarımımız. Genellikle bu tarz bir koleksiyon hazırlayacağım. Çalışmalar yaptıkça koleksiyonumu genişleteceğim" dedi.
Kadının her zaman kendisine bakması gerektiğini savunan Çehre, "Benim için bir kadın yürüyüş yaparken bile şık olmalı" ifadelerini kullandı.
Çehre, gazetecilerin "Yeni bir projede yer alacak mısınız?" sorusuna "Bambaşka bir karakterle ekranlara dönmek istiyorum. Çünkü artık kendimden bıktım. Farklı bir karakter olursa ekranlara dönmek isterim" açıklamasında bulundu.