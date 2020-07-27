Nebahat Çehre karantinada karar aldı bambaşka bir sektöre adım attı
Yaşına rağmen güzelliği, fit vücudu ve şık giyimiyle dikkatleri üzerine çeken Nebahat Çehre, karantina günlerinde bambaşka bir sektöre adım atmaya karar verdi.
Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre, Beyonce, Jennifer Lopez, Avril Lavigne gibi dünya starlarını giydiren, Afffair markasının kurucusu Rufat İsmayil ile anlaştı. Ortak bir çalışma sonucu yeni bir koleksiyon hazırlayan usta isim, karantina döneminde içindeki kadını keşfettiğini söyledi.
40 parçalık özel kapsül koleksiyon hazırlayan Çehre, çok heyecanlı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:
"Karantinada içimde birden fazla kadın olduğunu keşfettim. Çılgın ve sade, çocuksu ama çekici. Hepsi birden harekete geçti. ve muhteşem bir koleksiyon ortaya çıktı.''
''Ben bir dönem mağazacılık da yaptım. Sektöre yabancı değilim. Aslında çok para harcanmadan da şık olunabilir. Pandemi nedeniyle evde geçirdiğim günlerde eski çizimlerimi buldum.''