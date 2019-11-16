Nebahat Çehre derin göğüs dekolteli elbisesiyle genç kızlara taş çıkarttı

Derin dekoltesi dikkat çekti

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Nebahat Çehre derin dekolteli parlak elbisesi ile dikkat çekti. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Çehre, 26 yıldır hayatında neden kimse olmadığını ilk kez açıkladı.