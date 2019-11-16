Nebahat Çehre derin göğüs dekolteli elbisesiyle genç kızlara taş çıkarttı
Koruncuk Vakfı davetine katılan 75 yaşındaki Nebahat Çehre giydiği derin dekolteli kıyafet ile göz kamaştırdı.
Nebahat Çehre yıllara meydan okuyan güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. 75 yaşındaki güzel oyuncu Nebahat Çehre, katıldığı bir davette derin göğüs dekolteli elbisesi ile görenlere "Maşallah" dedirtti.
Kamalı Zeybek filminin çekimlerinde Yılmaz Güney ile tanışan ve kısa zamanda Güney’in cazibesine kapılan Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde Yılmaz Güney ile dünya evine girdi. 24 Nisan 1968 tarihinde boşandılar.
Halit Ergenç, Pelin Karahan, Selma Ergeç, Hande Doğandemir ve Nebahat Çehre gibi Türkiye'nin tanınmış sanatçılarının yanı sıra cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Nebahat Çehre zerafet ve güzelliğiyle davetin en dikkat çeken isimlerinden oldu.
Derin dekoltesi dikkat çekti
Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Nebahat Çehre derin dekolteli parlak elbisesi ile dikkat çekti. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Çehre, 26 yıldır hayatında neden kimse olmadığını ilk kez açıkladı.