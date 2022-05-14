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Ne yaptın kendine korktum! Son halini gören tanıyamadı: Deniz Seki'nin yeni hali Bülent Ersoy'a benziyor

Ne yaptın kendine korktum! Son halini gören tanıyamadı: Deniz Seki'nin yeni hali Bülent Ersoy'a benziyor

Son zamanlardaki değişimiyle sık sık haber olan Deniz Seki'yi bu defa görenler şok oldu.

Ne yaptın kendine korktum! Son halini gören tanıyamadı: Deniz Seki'nin yeni hali Bülent Ersoy'a benziyor

Kilolarıyla sık sık magazin gündeminde sık sık yer edinen Deniz Seki'nin aldığı kararla 2018 yılında mide ameliyatı olmuştu. Kilolarından bir müddet kurtulan Seki kısa süre sonra yine eski haline dönmüştü. 

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Ne yaptın kendine korktum! Son halini gören tanıyamadı: Deniz Seki'nin yeni hali Bülent Ersoy'a benziyor

Sorunu kökten çözmek isteyen Seki kolları sıvayarak tüm alışkanlıklarını değiştirmişti.

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Ne yaptın kendine korktum! Son halini gören tanıyamadı: Deniz Seki'nin yeni hali Bülent Ersoy'a benziyor

"Artık diyet bozmak yok, çünkü bu benim yaşam şeklim oldu" diyen şarkıcı 2,5 ay sonunda fit bir görünüme sahip olmuştu.

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Ne yaptın kendine korktum! Son halini gören tanıyamadı: Deniz Seki'nin yeni hali Bülent Ersoy'a benziyor

Ünlü diyetisyen Şeyda Coşkun ile kampa giren Seki, kısa sürede  20 kilo vermişti.

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