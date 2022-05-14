Ne yaptın kendine korktum! Son halini gören tanıyamadı: Deniz Seki'nin yeni hali Bülent Ersoy'a benziyor
Son zamanlardaki değişimiyle sık sık haber olan Deniz Seki'yi bu defa görenler şok oldu.
Kilolarıyla sık sık magazin gündeminde sık sık yer edinen Deniz Seki'nin aldığı kararla 2018 yılında mide ameliyatı olmuştu. Kilolarından bir müddet kurtulan Seki kısa süre sonra yine eski haline dönmüştü.
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Sorunu kökten çözmek isteyen Seki kolları sıvayarak tüm alışkanlıklarını değiştirmişti.
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"Artık diyet bozmak yok, çünkü bu benim yaşam şeklim oldu" diyen şarkıcı 2,5 ay sonunda fit bir görünüme sahip olmuştu.
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Ünlü diyetisyen Şeyda Coşkun ile kampa giren Seki, kısa sürede 20 kilo vermişti.
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