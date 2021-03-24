Ne yaptılarsa olmadı! Vali Hasan Şıldak açıkladı Balıkesir’de 54 kişiye zorunlu karantina

54 kişiye zorunlu izolasyon

Ancak bütün uyarılarımıza, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız bu kurallara uymuyor. Bugün itibariyle, bu sebepten dolayı 54 kişi, Balıkesir merkezde öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona tutuluyor.