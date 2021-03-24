Ne yaptılarsa olmadı! Vali Hasan Şıldak açıkladı Balıkesir’de 54 kişiye zorunlu karantina
Vaka oranı en yüksek 4’üncü il olan Balıkesir’de denetimler hız kesmeden sürerken, tedbirler ise birçok kişi tarafından umursanmıyor. Kentte bazı kişilerin uyarılara cezalara rağmen soluğu dışarda alması sonrası flaş bir adım atıldı ve 54 kişi için zorunlu karantina kararı verildi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Covid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları belirlenen toplam 54 kişinin, tüm uyarılara rağmen tedbirlere uymadıkları için öğrenci yurdunda karantinaya alındığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında, 100 bin kişide görülen 288,16 vaka ortalamasıyla, vaka oranı en yüksek 4’üncü il olan Balıkesir’de denetimler aralıksız sürüyor.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Salgınla mücadele, toplumun tamamının tedbirlere inanması ve destek vermesiyle başarıya ulaşabilir. Hastalık teşhisi konulan ve temaslı olan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekmektedir.
54 kişiye zorunlu izolasyon
Ancak bütün uyarılarımıza, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız bu kurallara uymuyor. Bugün itibariyle, bu sebepten dolayı 54 kişi, Balıkesir merkezde öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona tutuluyor.