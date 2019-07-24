Ne olduğunu duyan inanamıyor! Gramı 500 TL
KIRIKKALE 'de arıcılık yapan Aydın Payar, 250 adet arı kovanından arı zehri üretmeyi başardı. Payar, arı zehrinin gramını 500 liradan satışa çıkarıyor.
Kırıkkale’de 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar, birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrini üretmeye başladı. Zehrin gramını 500 lira, kilosunu ise 500 bin liradan satışa çıkarıyor.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar, Bal Üretim Ormanı'nda 250 adet kovanından arı zehri üretmeyi başardı. Her gün akşam saatlerinde 20 dakika süreyle arı kovanının içine koyduğu titreşimli aparat sayesinde arı zehri çıkartıyor.
Kilosu 500 bin liraya kadar çıkıyor
Biriktirdiği zehri plastik bir kap içerisinde buz dolabında muhafaza ediyor. Birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrinin gramını 500 liradan, kilosunu ise 500 bin liradan satışa çıkartıyor.
"Balı da şifadır, zehri de şifadır"
Piyasadaki sahte ballar yüzünden bal satışlarının düşük olmasından dolayı arının zehrinden para kazanmayı hedefleyen Aydın Payar, “Arının balı da şifadır, zehri de şifadır. Yeni bir arayış buluş içerisindeyiz, yıllardır arıcılık yapıyoruz.