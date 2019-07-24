Ne olduğunu duyan inanamıyor! Gramı 500 TL

Kilosu 500 bin liraya kadar çıkıyor

Biriktirdiği zehri plastik bir kap içerisinde buz dolabında muhafaza ediyor. Birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrinin gramını 500 liradan, kilosunu ise 500 bin liradan satışa çıkartıyor.