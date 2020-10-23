Ne maske ne mesafe! Vaka sayısının arttığı Gaziantep'ten pes dedirten görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti ve "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.