Ne maske ne mesafe! Vaka sayısının arttığı Gaziantep'ten pes dedirten görüntüler
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarının arttığına işaret ettiği kentlerden olan Gaziantep’te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Öte yandan alışveriş yapanlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti ve "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.
Bunun ardından gözler vaka sayısı artan illere çevrildi. O illerden biri olan Gaziantep'ten pes dedirten görüntüler geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, uyardığı ve vaka sayılarında artışa dikkat çektiği 7 ilden biri olan Gaziantep'te, vatandaşlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor.
Yoğunluğun gözlendiği birçok noktada, vatandaşlar maskelerini kollarında ve çene altında tutuyor.