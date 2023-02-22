Ne hallere düştün Ronaldo! Girdiği şekli görenler gözlerine inanamadı

TÜRKİYE'DEKİ SEVENLERİ TEPKİLİ

Ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle ilgili herhangi bir destek ya da geçmiş olsun mesajı paylaşmayan Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki hayranlarını hayli üzmüştü. Portekizli yıldızın bu konuda halen sessiz kalması tepkilerin büyümesine neden oluyor.