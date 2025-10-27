Ne banka ne kur! Ünlülerin yatırm araçları belli oldu
Sanat dünyasının en popüler isimlerinden olan Aşkın Nur Yengi, kazançlarını kullanım şekliyle gündem oldu. Yıllar içinde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken isim gizli emlak kraliçesi olarak da biliniyor.
Sanat dünyasının sürpriz ismi Aşkın Nur Yengi, yıllar içinde yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.
Servetini ağırlıklı olarak gayrimenkule yönlendiren ünlü sanatçı, İstanbul'un yanı sıra İngiltere, Fransa-Nice ve ABD'de de lüks konutlar satın aldı.
Yengi'nin bu yatırımlarıyla "sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi" unvanını aldığı konuşuluyor.
Kimisi altına, kimisi gayrimenkule yatırım yapıyor… Ünlü isimlerin kazançlarını değerlendirme biçimleri dudak uçuklattı.
Sanat dünyasının yatırım tercihleri ve servet sıralaması dikkat çekti.
Yeni Çağ Gazetesi yazarı Müge Dağıstanlı, köşesinde kaleme aldığı yazısında ünlülerin servetlerini nasıl yönettiklerini anlattı. Bu isimler arasında en dikkat çekici hamle ise Aşkın Nur Yengi'den geldi.