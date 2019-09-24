Nazlı Tolga eskisi gibi değil Fox TV haber spikeri bambaşka bir hayat yaşıyor
2007 ve 2013 yılları arasında Fox TV'nin haber spikerliğini başarılı bir şekilde üstlenen Nazlı Tolga, şimdilerde yurt dışında eşi, çocuğu ve bir köpeği ile yaşamını sürdürüyor.
Fox TV'ye veda ederken canlı yayında gözyaşlarına hakim olamaması günlerce konuşulan Nazlı Tolga, aşkı uğruna Hollanda'da yaşamaya başlamıştı. Evlendiği işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile bir de çocuk yapan Tolga, şimdilerde mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Nazlı Tolga, son olarak bebeği ve yanlarında da minik köpeğiyle birlikte çıktığı park gezisinde çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Tolga'nın bu paylaşımına, yerli ve yabancı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Peki Nazlı Tolga kimdir?
Nazlı Tolga 8 Kasım 1979 tarihinde Başkent Ankara’da doğmuştur.Aslen baba tarafından Malatya’lı Anne tarafından ise Samsunludur.
6-7 yaşlarında babasının görevi sebebi ile Ankara’da yaşadıkları sırada İstanbul’a taşınmaya karar vermişlerdir. Burada Erenköy İlköğretim okuluna başlamış lise öğrenimini ise Üsküdar Amerikan lisesinde bitirmiştir.