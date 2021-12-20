Nazlı Kayı'nın pozu sosyal medyada caps oldur: Hacı tansiyonumu ölç!

Üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı üzerine 3 Eylül'deki düğünlerini erteleyen 40'ının çıktığı ertesi gün sade bir nikahla Hacı Sabancı ile hayatını birleştiren Nazlı Kayı'nın her attığı adım olay oluyor! Son olarak paylaştığı pozla sosyal medyayı yerinden oynatan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın pozu sosyal medyada 'Tansiyonum düştü Hacı' şeklinde caps'lere neden oldu.