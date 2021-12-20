Nazlı Kayı'nın pozu sosyal medyada caps oldur: Hacı tansiyonumu ölç!
Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Kayı’nın bu pozuna takipçilerinden esprili yorumlar: “Hacı koş tansiyon ilacımı getir” bakışı
Üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı üzerine 3 Eylül'deki düğünlerini erteleyen 40'ının çıktığı ertesi gün sade bir nikahla Hacı Sabancı ile hayatını birleştiren Nazlı Kayı'nın her attığı adım olay oluyor! Son olarak paylaştığı pozla sosyal medyayı yerinden oynatan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın pozu sosyal medyada 'Tansiyonum düştü Hacı' şeklinde caps'lere neden oldu.
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hacı Sabancı ile dünya evine giren ve lüks markalara olan düşkünlüğüyle bilinen Kayı, üzerindeki yine lüks ve pahalı bir markaya ait kot elbisesiyle ti'ye alındı.
Sandalyeye kaykılmış pozisyonda bir poz veren Nazlı Kayı'nın bu görüntüsü sosyal medyada 'tansiyonum düştü' esprileriyle karşılandı.
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, 9 Ekim akşamı nikah masasına oturmuştu.