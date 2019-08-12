Nazlı Çelik'in bayram paylaşımı büyüledi

Şu sıralar Marmaris'te tatilde olan başarılı sunucu Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin bayramını kutladı. Çelik'in yeşil elbisesiyle çimlerde verdiği pozuna beğeni ve yorum yağdı. Sunucunun fotoğrafını çok beğenen takipçileri, "Yeşilin en güzel tonusun" gibi yorumlar yaptılar.