Nazlı Çelik'in bayram paylaşımı büyüledi

Nazlı Çelik'in bayram paylaşımı büyüledi

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü sunucu Nazlı Çelik, bayram pozuyla takipçilerini büyüledi.

Nazlı Çelik'in bayram paylaşımı büyüledi - Sayfa 1

Star TV ekranlarında yıllardır haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik, sosyal medya paylaşımlarıyla adında söz ettirmeye devam ediyor.

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Nazlı Çelik'in bayram paylaşımı büyüledi - Sayfa 2

Şu sıralar Marmaris'te tatilde olan başarılı sunucu Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin bayramını kutladı. Çelik'in yeşil elbisesiyle çimlerde verdiği pozuna beğeni ve yorum yağdı. Sunucunun fotoğrafını çok beğenen takipçileri, "Yeşilin en güzel tonusun" gibi yorumlar yaptılar.

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Nazlı Çelik'in bayram paylaşımı büyüledi - Sayfa 3

Geçtiğimiz aylarda Şeytan Tepesi'ne çıkarak kızıyla kayalıkların üzerinde şortla poz veren ünlü spikere, "Şeytana uymuşsunuz", "Lütfen şeytanın yolundan çıkın" gibi birçok eleştiri gelmişti.

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Nazlı Çelik'in bayram paylaşımı büyüledi - Sayfa 4
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