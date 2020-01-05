Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti Yücel Çelik kimdir
Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik, bu sabah yaşamını yitirdi. Çelik uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Çelik'in bir süredir tedavi gören babası Yücel Çelik, bu sabah hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü mezunu olan ve iş hayatına Ziraat Bankası'nda müfettiş olarak başlayan Yücel Çelik, bir dönem Doğuş Grubu'na ait Garanti Bankası'nda yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı.
19 yıldır üç ayrı kanserle mücadele ediyordu
Yücel Çelik 19 yıldır üç ayrı kanserle mücadele etmişti. Nazlı Çelik yaptığı bir röportajında dirençli olma sebebini babasına bağlamıştı. Çelik anne babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşıp altına şu duygusal satırları yazmıştı:
Böyle güzel bir anne babanın evladıyım
"İnsan en yakın beş arkadaşının ortalamasıdır derler, ama en çok da anne babasının toplamıdır... Allah'a bin kere şükrediyorum böyle güzel bir anne babanın evladıyım... 46 yılını göz göze, diz dize geçirmiş, sevgiyi saygıyla beslemiş, nefes olmuşlar onlar birbirlerine. Mücadeleci bu adama, yıllardır gözü gibi bakıyor benim güzel annem. Sevgileri daim olsun... iyi ki ama iyi ki varlar... "
Yücel Çelik Kimdir?
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat şubesi mezunudur. Meslek hayatına Ziraat Bankası’nda Müfettiş olarak başlamış, bilahare Şube Müdürlüklerinde bulunmuştur.