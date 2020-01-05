Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti Yücel Çelik kimdir

Böyle güzel bir anne babanın evladıyım

"İnsan en yakın beş arkadaşının ortalamasıdır derler, ama en çok da anne babasının toplamıdır... Allah'a bin kere şükrediyorum böyle güzel bir anne babanın evladıyım... 46 yılını göz göze, diz dize geçirmiş, sevgiyi saygıyla beslemiş, nefes olmuşlar onlar birbirlerine. Mücadeleci bu adama, yıllardır gözü gibi bakıyor benim güzel annem. Sevgileri daim olsun... iyi ki ama iyi ki varlar... "