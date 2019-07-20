Nazlı Çelik mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Nazlı Çelik mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından şortlu fotoğraflarını paylaşan ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik, takipçilerinin tepkisini çekti. Çelik'e "Şeytana uymuşsunuz" gibi yorumlar yapıldı.

Nazlı Çelik mini şortuyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Star TV ekranlarında yıllardır haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik'in sosyal medya paylaşımları olay yarattı. Ailesiyle birlikte çıktıkları tatil şortlu fotoğraflarını paylaşan Çelik'e bir sürü olumsuz yorum yapıldı.

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Nazlı Çelik mini şortuyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Spiker Nazlı Çelik'in kızıyla birlikte tatil yaptıkları Ayvalık'ta şort giyerek objektiflere poz vermesi bir grup tarafından eleştirildi.

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Nazlı Çelik mini şortuyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Geçtiğimiz günlerde Şeytan Sofrası'na çıkarak kızıyla kayalıkların üzerinde poz veren ünlü spikere 'Şeytana uymuşsunuz', 'Lütfen şeytanın yolundan çıkın' gibi birçok eleştiri geldi. Çelik'in günlere önce paylaştığı fotoğraflar gelen kötü yorumlardan dolayı günler sonra gündeme geldi.

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Nazlı Çelik mini şortuyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Instagram'a şikayet ettiler

Nazlı Çelik'in sevenleri ise gelen yorumlara adeta öfke kustu. Bazı sosyal medya kullanıcıları olumsuz yorum yapan kişileri Instagram'a şikayet etti. Gelen tepkilerin ardından olumsuz yorumların bazıları kaldırıldı.

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