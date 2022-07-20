Nazilli Belediyesi'nin, şehit babasına verdiği cevap çok konuşuldu!

Vatan ve millet uğruna canını veren ve en büyük şeref olan şehitlik mertebesine ulaşan kahramanların anısını yaşatmak için çalıştıklarını belirten Başkan Özcan; “Babamızın belediyemizden bir talebi olmuştu. Biz de değerli meclis üyelerimizle birlikte bu isteğini yerine getirdik. Şehidimizin adı Zafer Mahallemizde bulunan parkımızda yaşayacak” diye konuştu.