Nazar'ın saçlarını hiç kesmediler boyuna ulaştı! Osmaniye'nin Rapunzel'i

Nazar, "12 yaşındayım ve saçlarım 117 santimetre uzunluğunda. Daha önce hiç kestirmedim ve herhangi bir ürün kullanmıyorum. Bebek şampuanı kullanıyorum. Görenler çok şaşırıyorlar. Şu anda kestirmeyi hiç düşünmüyorum" dedi.