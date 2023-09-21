Nazan Öncel ölümden kıl payı kurtuldu! Metrelerce yükseklikten kafasının yanına düştü
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla evinin bahçesinde dolaşırken omzuna saksı düştüğünü ve ölümden döndüğünü sevenleriyle paylaştı.
Geceler Kara Tren, Mühürledim Seni Kalbime, Hadi O Zaman, Aşkım Baksana Bana gibi şarkılarıyla Türk müziğinin 70'li yıllardan günümüze sevilen şarkıcısı Nazan Öncel ölümden döndü.
Evinin bahçesinde dolaşırken omzuna saksı düştüğünü açıklayan 67 yaşındaki Öncel sosyal medya platformu 'X' hesabı üzerinden yaşadığı kötü anı sevenleriyle paylaştı.
Nazan Öncel kaza anında düşen saksıyı sosyal medya hesabından paylaşırken "Biraz hava alayım diyerek bahçeye çıkayım dedim, çıkar çıkmaz benim orta katın balkonundaki koca saksı başımı sıyırıp omzuma çarparak yere düştü."
"Görünmez kaza işte. O adımı atmasaydım belki de “Nazan Öncel başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu” diye yazılıp çizilecekti."