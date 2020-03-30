Nazan Öncel corona virüs mü oldu? Ortalığı karıştıran iddia
Nazan Öncel'in koronavirüse yakalandığı, durumunun ağır olması nedeniyle yoğun bakıma alındığı iddiaları, hayranlarını korkuttu. Öncel, Instagram hesabından açıklama yaptı.
Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından ünlüler dünyasından da koronavirüse yakalanan bazı kimseler oldu. Demet Sağıroğlu, Zülfü Livaneli gibi isimler koronavirüse yakalandı ve iyileşmek için mücadele ediyor.
Durum böyle olunca Nazan Öncel için de ''Koronavirüs testi pozitif çıktı, yoğun bakımda'' iddiaları aldı başını gitti. 64 yaşındaki sanatçı da hakkında çıkan bu haberleri Instagram’dan yalanladı.
Nazan Öncel, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
''Sadece ülkemizin değil tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı Kovid-19 (Koronavirüs) salgını ile ilgili her gün doğru yanlış bir çok haberle uyarıldığımız bu zor günlerde hakkımda münferit haber sitelerinde yayınlanan ve hastalıkla ilgili bazı semptomları gösterdiğim gerekçesiyle hastaneye başvurup test yaptırdığım ve bu testin pozitif çıktığı yönündeki haberler asılsız olup şahsımı ve sevenlerimi derinden üzmüştür.''
''Çok şükür sağlığım yerinde ve her duyarlı vatandaş gibi evimde kalarak önce kendime sonra başkalarına karşı sorumluluğumu yerine getirmekteyim. Gazetecilik biraz araştırma, sorgulama gerektirir.''