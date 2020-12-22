Naz Mila bu kez dantelli iç çamaşırlarıyla poz verdi +18 paylaşımları olay!
Evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila yine rahat durmadı. Mila, bu kez dantelli iç çamaşırlarıyla çekildiği videoyu Instagram'a yükledi.
Bir dönem herkes tarafından oldukça izlenen evlilik programlarındaki gerçekleri YouTube sayfasında anlatması ve programlarıdaki asi çıkışlarıyla tanınan Naz Mila artık sosyal medya sayesinde adını duyuruyor. Mila, Instagram'da +18 paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Son olarak dantelli bir iç çamaşırı üzerindeyken Instagram'a bir video yükleyen Naz Mila, bu gönderiyi reklam için paylaştı. Mila'nın bu hallerine takipçilerinden tepkiler ise gecikmedi.
Naz Mila'nın bu paylaşımı için takipçileri, "Reklam için buna gerek var mı?", ''Sen annesin, hiç yakışmıyor" gibi yorumlar geldi.
Fakat Naz Mila, gelen yorumlara hiç takılmıyor ve tepki çekse dahi her seferinde daha da şaşırtmayı başarıyor.