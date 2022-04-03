Naz Elmas'ın rüyası kısa sürdü kendisinden 16 büyük eşinden boşanıyor!
FOX'un sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'de rol alan başarılı oyuncu Naz Elmas iş adamı eşi Erol Özmandıracı'dan boşanıyor. Çift iddialara göre evleri ayırdı ve sosyal medyadan birlikte olan paylaşımlarını sildi.
Uzun bir aradan sonra FOX'ta Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan güzel oyuncu Naz Elmas, 2019 yılında evlendiği iş adamı eşi Erol Özmandıracı'dan boşanıyor. Evler ayrıldı, sosyal medyadan aşk pozları çoktan silindi bile!
39 yaşındaki oyuncu Naz Elmas kendisinden 16 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile 15 Aralık 2019’da Esma Sultan Yalısı’nda görkemli düğün töreniyle evlenmişti.
Özmandıracı çifti evliliklerinde 28’inci ayına girerken geçen hafta boşanma kararı alıp evlerini ayırdı. Karar sonrası Erol Bey Miami’ye tatile gitti.
Geçtiğimiz günlerde ‘Evlilik Hakkında Her Şey’ adlı dizinin kadrosuna dahil olan Naz Elmas, eşi Erol Bey ile Ekim 2020 ve Haziran 2021’de iki kez kavga edip ayrılığın eşiğine gelmişti.