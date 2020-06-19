Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'dan icra şoku
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, bir çocuğunun annesi eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ ile icralık oldu.
2019 yılında hayatını oyuncu Naz Elmas ile birleştiren iş insanı Erol Özmandıracı, bir dönem birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'a çocuğu için ödemesi gereken nafakayı yatırmadığı gerekçesiyle icralık oldu.
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Sabah'ta yer alan habere göre: Merve Nur Başbuğ'un evlilik dışı ilişki yaşadığı Özmandıracı'dan müşterek bir çocukları dünyaya geldi.
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Başbuğ, zor koşullar altında yaşamaya çalıştığını iddia ederek müşterek çocuk lehine tedbir nafakasını hükmedilmesini istemişti.
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Merve Nur Başbuğ dava dilekçesinde zor koşullar nedeniyle müşterek çocuğun çok kötü etkilendiğini, davalı Özmandıracı'nın ise yeni yat aldığını ve lüks harcamalar yaptığını öne sürdü.
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