Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'dan icra şoku

2019 yılında hayatını oyuncu Naz Elmas ile birleştiren iş insanı Erol Özmandıracı, bir dönem birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'a çocuğu için ödemesi gereken nafakayı yatırmadığı gerekçesiyle icralık oldu.