Naz Elmas ve eşi Erol Özmandıracı'dan üzen haber: "Yürümediğine üzgünüm ama hayat devam ediyor."
Geçtiğimiz aylarda "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Naz Elmas, 2019'da evlendiği kendisinden 16 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile boşanıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberi, çift evlendiğinden bu yana sık sık geliyordu. Son gelişmeyle çiftin boşanacağı kesinleşti.
Haziran Gecesi, Candan Öte, Kördüğüm dizileriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Naz Elmas ve 15 Aralık 2019 tarihinde Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğün töreniyle hayatını birleştirdiği iş insanı Erol Özmandıracı'dan üzücü bir haber geldi.
Ünlü çift yarın boşanıyor.
Özmandıracı, bazı konularda fikir ayrılığına düştüklerini, yaklaşık dört ay önce ayrılan çiftin yakınları evliliklerini kurtarabilmeleri için iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini söylemişti.
Kendi aralarında bir boşanma protokolü imzalayan çift, yarın anlaşmalı boşanmak için hakim karşısına çıkacak.
Erol Özmandıracı boşanmalarıyla ilgili, "Yürümediğine üzgünüm ama hayat devam ediyor. Sevgi ve saygı ile bitiriyoruz. Umarım çok güzel anlar yaşamış iki dost olarak hayatımıza devam ederiz" dedi.