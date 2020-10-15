Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracılar arasında kriz çıktığı iddiası olay oldu
Geçen yıl evlenen Naz Elmas ile iş adamı Erol Özmandıracı evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edildi.
Geçen yıl aralık ayında dünyaevine giren Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın arasına kara kedi girdi. Çift, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavgaya tutuşup küstü. Yaşanan olayın ardından çok sinirlenen Elmas ile Özmandıracı, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı.
Bu olay üzerine Erol Özmandıracı'nın sosyal medya hesabı Instagram'da göndermeli bir paylaşımda bulunduğu söylendi. Ünlü iş adamı, "'İnsan ancak doğada tek başınayken huzur buluyor" paylaşımı yaptı.
Bu durumun yankıları magazin kulislerinde sürerken Naz Elmas, Instagram hesabından bu haberleri tiye alan bir paylaşım yaptı.
Naz Elmas, bir doğa paylaşımı yaparak şunları yazdı:
''Doğada tek basına huzur bulmak çok Iimali bir mesaj arkadaşlarEvliyseniz ve tek basınıza huzur mu buldunuz doğa da :))))) eyvah ne ima ediyor bu! Evlilik sarsıntıda:))))))))) çiftler hep beraber huzur bulalım doğada''