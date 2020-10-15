Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracılar arasında kriz çıktığı iddiası olay oldu

Naz Elmas, bir doğa paylaşımı yaparak şunları yazdı:

''Doğada tek basına huzur bulmak çok Iimali bir mesaj arkadaşlarEvliyseniz ve tek basınıza huzur mu buldunuz doğa da :))))) eyvah ne ima ediyor bu! Evlilik sarsıntıda:))))))))) çiftler hep beraber huzur bulalım doğada''