Naz Elmas fotoğrafıyla oynadı Instagram'a koydu görenlerin diline düştü
Naz Elmas, sosyal medya hesabı Instagram'a yüklediği fotoğrafına Photoshop yaptı. Takipçileri görünce yorum yapmadan geçemedi.
Naz Elmas, pandemi günlerini Muğla'da eşi Erol Özmandıracı ile tatil yaparak geçiriyor. Hatta geçtiğimiz günlerde ve kasım ayında soğuk havaya rağmen denize girdiği anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Mayolu halleriyle takipçilerinin beğenisini kazanan Naz Elmas, Muğla'da geçirdiği tatil anlarını Instagram hesabından paylaşmaya devam etti.
Fakat Naz Elmas'ın son paylaşımı güzel oyuncuyu dillere düşürdü.
Takipçileri Naz Elmas'ın Instagram'a yüklediği son fotoğrafa Photoshop yaptığını fark etti. Photoshop yüzünden Elmas'ın bacakları oldukça ince bir hal alınca yorumlar yağdı.