Naz Elmas evlendi Erol Özmandıracı bakın kim Ceylan Özmandıracı ile boşanmıştı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz disinin yıldızı Naz Elmas kendisinden 16 yaş büyük sevgilisi Erol Özmandıracı ile dün akşam evlendi.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Sevda karakterine hayat veren Naz Elmas, yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu sevgilisi Erol Özmandıracı ile dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girdi.
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Kendisinden 16 yaş büyük 52 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı ile evlenen Naz Elmas'ın düğününe birbirinden ünlü isimler akın etti.
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Görkemli bir düğünle evlenen Naz Elmas'ın düğününe katılanların arasından Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve Engin Altan Düzyatan gibi birçok ünlü isim vardı.
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Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da nikah törenine katılan isimler arasında yer aldı.
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