Nasıl para kazandığı ortaya çıktı Naz Mila +18 canlı yayınından sonra ifşa etti
Naz Mila'nın hiçbir işi olmamasına rağmen nasıl para kazandığı merak konusuydu. Kendisi mesajları ifşa ederek açıkladı.
Naz Mila evlilik programlarıyla tanındı. Bir dönem FOX TV'de yayımlanan Zuhal Topal'la İzdivaç programında gelin adayıydı. Programda uzun süre kaldı ayrılınca ise YouTube kanalında evlilik programlarına dair her şeyi ifşa etti. Sosyal medyada tanınırlığını artırdı. Hatta yaptırdığı hatalı bir ingilizce dövme yüzünden dünya basınında dahi yer aldı.
Mila, Instagram'da 1 milyon küsür takipçi elde etti. Bu takipçilerinin çoğunu ise sosyal medyada yaptığı açık saçık paylaşımlarla kazandı. Kendi kozmetik markasının tanıtımlarını oldukça erotik şekilde reklam yaptı.
Bir dönem ise çıplak videolar paylaştı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kendisini takip eden erkek kitlesi sayesinde fenomen haline geldi. Düzenli bir işe sahip olmadığı bilinince de yaptığı harcamalar dikkat çekti.
Çalışmadığı bilinen, kendi kozmetik ürünlerini Instagram'dan satarak elde edeceği gelirle böyle lüks yaşamasının ise mümkünatı yoktu. Takipçilerinin kafasına Naz Mila'nın nasıl para kazandığı sorusu takıldı.