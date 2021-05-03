Nasıl hızlı kilo verilir sağlıklı ve çabuk kilo vermenin yolları!
Yaz mevsimi şimdiden kendini hissettirirken hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yolları da araştırılıyor. Bu konuda size yardımcı olacak tavsiyeleri sizler için sıraladık.
İdeal kiloya ulaşmak hem estetik hem de sağlık açısından istenen bir durum. Çok hızlı kilo vermek, sağlıksız bir beslenme planı uygulayarak kilo vermek, uzun süre aç kalarak kilo vermek zayıflama sürecinde sağlık üzerinde ciddi tehditler oluşturabilir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yollarını sizin için paylaşıyoruz...
İdeal kilonuzu bulun ve hedef belirleyin
5-10 kilonun altında fazlası bulunan, hafif şişman kategorisine giren bireylerin ise dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek, yemek porsiyonlarını küçültmek, evde egzersizler yapmak gibi davranışlarla kilo vermeleri mümkündür. Kilo vermeye karar verirken bireyler öncelikli olarak kendi ideal kilolarını bulmalı ve bunu hedef belirlemelidir.
Aç kalmayın
Beslenme planı içerisinde süt ve ürünleri, kırmızı ve beyaz et, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve meyveler, tahıllar ve yağlar dengeli olarak bulunmalı, herhangi bir besin grubunun tüketiminden kaçınarak farklı bir besin grubuna ağırlık vermekten kaçınılmalıdır. Bununla birlikte metabolizma hızının yavaşlamasını önlemek adına aç kalmamalı, az az ve sık sık beslenme modeli temel alınarak günde 3 ana öğüne ek, 3 ara öğün yapılmalıdır.
İdeal kilo kaybı hızı haftada 1-1,5 kilo olmalı
Öncelikle sağlığın korunması, sonra ise verilen kiloların kalıcılığının sağlanması için nasıl hızlı kilo verilir sorusunun yerine sağlıklı şekilde nasıl kilo verilir sorusunun yanıtına odaklanılmalıdır. İdeal kilo kaybı hızı haftalık 1-1,5 kilo olarak belirtilebilir.