NASA’nın yıldızı oldu! Betül Kaçar 4 milyar yaşındaki bakteriyi canlandırdı Prof. Dr. Betül Kaçar kimdir?

Geçen yıl NASA'nın evrende yaşam izleri arayan ekibine dahil olan astrobiyolog Prof. Dr. Betül Kaçar, büyük başarıya imza attı. Prof. Dr. Kaçar, 4 milyar yıl öncesine ait bir bakteriyi antik DNA ile klonlayarak tekrar canlandırdı. Kaçar, fosiller yerine moleküllere odaklanarak geçmiş yaşamın anlaşılmasını sağlayacak yeni bir alan geliştirme çalışmasına başladıklarını Twitter'dan duyurdu.