NASA'nın yeni uzay teleskopu 'Webb Uzay Teleskobu' kritik testi geçti
NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun kritik testi başarı ile geçtiğini duyurdu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun uzaya fırlatılırken meydana gelecek etkilere dayanıp dayanamayacağını test etti.
Engadget’a konuşan proje direktörü Bill Ochs James Webb’in söz konusu testten başarı ile geçtiğini duyurdu. Bu test sonrası NASA 2021 yılındaki fırlatmanın tarihine yönelik bir revizyona gitmedi.NASA daha önce 2019'da yapılması planlanan fırlatış, bazı yapım hataları nedeniyle 2021'e ertelenmişti.
James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek.
Zira James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan "Büyük Patlama"den (Big Bang) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.