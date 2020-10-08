NASA'nın yeni uzay teleskopu 'Webb Uzay Teleskobu' kritik testi geçti

Engadget’a konuşan proje direktörü Bill Ochs James Webb’in söz konusu testten başarı ile geçtiğini duyurdu. Bu test sonrası NASA 2021 yılındaki fırlatmanın tarihine yönelik bir revizyona gitmedi.NASA daha önce 2019'da yapılması planlanan fırlatış, bazı yapım hataları nedeniyle 2021'e ertelenmişti.