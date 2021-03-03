NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'tan detaylı yeni görüntüler gönderdi

Araç, Mars'ta kalışı süresince, gezegenin jeolojik yapısını, geçmişte ikliminin nasıl olduğununu inceleyecek, kaya örnekleri toplayacak ve geçmiş yaşam izlerini araştıracak. Perseverance taşıdığı birçok gelişkin cihazla gezegenin jeolojik yapısı, atmosferi, çevre koşulları ile ilgili bilgi topluyor. Bu görüntü, aracın en yüksek noktasındaki kamera ile çekilmiş. Bu kamera aynı zamanda aracın gideceği yönü belirlemesine de yardım ediyor.