NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'tan detaylı yeni görüntüler gönderdi
NASA'nın uzay aracı Perseverance, iniş yaptığı Mars'ta Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor.
NASA'nın uzay aracı Perseverance, yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardınran 18 Şubat'ta Mars'a inmişti. Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden yeni görüntüler gönderdi. Perseverance indikten hemen sonra gelen ilk yüksek çözünürlüklü renkli görüntüler, aracın alt tarafındaki kameralar tarafından kaydedildi.
Jezero, Kızıl Gezegen'in ekvator çizgisinin biraz kuzeyinde bulunan ve çarpma etkisiyle oluşmuş 49 km çapında bir krater. Mars'ın yörüngesindeki keşif aracının kaydettiği bu renkli görüntü inişten altı gün sonra çekilmiş. Perseverance ve iniş yeri görülüyor. Aracın iki yanındaki parlak bölgenin inişte kullanılan roketlerin etkisiyle temizlendiği görülüyor. Aracın önündeki ve arkasındaki koyu renkli çizgi ise araç için açılmış yol şeklinde görülüyor.
Araç, Mars'ta kalışı süresince, gezegenin jeolojik yapısını, geçmişte ikliminin nasıl olduğununu inceleyecek, kaya örnekleri toplayacak ve geçmiş yaşam izlerini araştıracak. Perseverance taşıdığı birçok gelişkin cihazla gezegenin jeolojik yapısı, atmosferi, çevre koşulları ile ilgili bilgi topluyor. Bu görüntü, aracın en yüksek noktasındaki kamera ile çekilmiş. Bu kamera aynı zamanda aracın gideceği yönü belirlemesine de yardım ediyor.
Üzerindeki ekipman sayesinde mikroskobik görüntü elde edebilen Perseverance'ın elde ettiği veriler Dünya'ya gönderilerek değerlendiriliyor. Bu görüntüde uzay aracının gövdesini ve gezegendeki kimyasal maddeleri tespit etmede kullandığı kol üzerindeki PIXL cihazını görüyoruz.