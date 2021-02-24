NASA'nın gizli mesajı çözüldü! Meğer her şey paraşütteki 1 ve 0'a saklanmış
NASA'nın uzay aracı Perseverance, 7 aylık yolculuktan sonra Mars'a iniş yaptı. Gezegene iniş sırasında gizli bir mesaj verildiği ortaya çıktı. Uzay aracının paraşütündeki 1 ve 0 kodlarının sırrı çözüldü.
NASA'nın Kızıl Gezegen'deki gözü olan keşif aracı Perseverance, geçen hafta Mars'a iniş yaptı. Mars’ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair kanıt arayacak olan uzay aracı Perseverance, yedi aylık yolculuğun ardından, Kızıl Gezegen'e sorunsuz bir şekilde indi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin, ismi Türkçede Azim anlamına gelen uzay aracı Perseverance, "Mars 2020" misyonu kapsamında 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen'e iniş yaptığından beri, dünya gündemi de uzaya odaklanmış durumda.
Paraşüte gizlendi: Perseverance’ın iniş görüntülerini önceki gün paylaşan NASA'nın, keşif aracına görünenden çok daha fazla mesaj gizlemiş olduğu ortaya çıktı. Gizli mesaj, Perseverance'ın tuhaf tasarımlı ve kırmızı-beyaz renklerden oluşan paraşütünde gizli.
Kimse bilmiyordu: Kod, Devon'da hazırlanmış özel bir malzemeden yapılan paraşütün astarına yazıldı ve Perseverance, 18 Şubat'ta Mars'a konuşlandırılıncaya kadar gizli tutuldu. NASA'daki bir çekirdek grup dışında hiç kimse, NASA yeni görüntüleri ve paraşütün iç kısmı da dahil olmak üzere Perseverance’ın inişini gösteren bir video paylaştığında bile mesajın ne olduğunu bilmiyordu.