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NASA'dan heyecanlandıran açıklama! Evrenin en derin fotoğrafı...

NASA'dan heyecanlandıran açıklama! Evrenin en derin fotoğrafı...

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni uzay teleskobu James Webb'in, evrenin en derin fotoğrafını çektiğini ve fotoğrafın işlendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

NASA'dan heyecanlandıran açıklama! Evrenin en derin fotoğrafı...

NASA, evrenin henüz keşfedilmemiş yerlerinin fotoğrafını çekebilmek için 2021'in Aralık ayında uzaya James Webb adında bir uzay teleskobu göndermişti.

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NASA'dan heyecanlandıran açıklama! Evrenin en derin fotoğrafı...

NASA yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada teleskobun 12 Temmuz'da evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsünü çektiğini ve fotoğrafların düzenlendikten sonra paylaşılacağını duyurdu.

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NASA'dan heyecanlandıran açıklama! Evrenin en derin fotoğrafı...

Nelson "Bunu düşünürseniz, bu insanlığın daha önce hiç görmediği kadar uzak" dedi. James Webb şimdi Dünya'dan bir milyon 1.5 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafında dönüyor. 10 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu geçen yıl Aralık ayında fırlatılmıştı.

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NASA'dan heyecanlandıran açıklama! Evrenin en derin fotoğrafı...

Webb, devasa birincil aynası ve kızılötesine odaklanarak toz ve gazın içinden geçmesine izin veren aletleri sayesinde, evrene kendinden önceki herhangi bir teleskoptan daha fazla bakabiliyor.

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