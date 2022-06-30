NASA'dan heyecanlandıran açıklama! Evrenin en derin fotoğrafı...
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni uzay teleskobu James Webb'in, evrenin en derin fotoğrafını çektiğini ve fotoğrafın işlendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.
NASA, evrenin henüz keşfedilmemiş yerlerinin fotoğrafını çekebilmek için 2021'in Aralık ayında uzaya James Webb adında bir uzay teleskobu göndermişti.
NASA yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada teleskobun 12 Temmuz'da evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsünü çektiğini ve fotoğrafların düzenlendikten sonra paylaşılacağını duyurdu.
Nelson "Bunu düşünürseniz, bu insanlığın daha önce hiç görmediği kadar uzak" dedi. James Webb şimdi Dünya'dan bir milyon 1.5 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafında dönüyor. 10 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu geçen yıl Aralık ayında fırlatılmıştı.
Webb, devasa birincil aynası ve kızılötesine odaklanarak toz ve gazın içinden geçmesine izin veren aletleri sayesinde, evrene kendinden önceki herhangi bir teleskoptan daha fazla bakabiliyor.