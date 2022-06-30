NASA'dan heyecanlandıran açıklama! Evrenin en derin fotoğrafı...

Nelson "Bunu düşünürseniz, bu insanlığın daha önce hiç görmediği kadar uzak" dedi. James Webb şimdi Dünya'dan bir milyon 1.5 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafında dönüyor. 10 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu geçen yıl Aralık ayında fırlatılmıştı.