NASA yine Salda'yı paylaştı! Yaşamın sırrı burada...
NASA'nın Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen'e indi. NASA mühendisleri Mars'tan toplanan kayaçları incelemek için Türkiye'deki Salda Gölü'nü kullanıyorlar. NASA'nın Salda Gölü'ne ilgisi de devam ediyor. Uzay ajansı Instagram hesabından Salda Gölü'nün yeni bir fotoğrafını paylaştı.
NASA'nın Instagram hesabındaki paylaşımda "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Bizim Perseverance bilim insanlarının 3.5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul" denildi.
NASA, Jezero Krateri'ndeki kayaçlarla Salda Gölü'ndeki kayaların birbirine benzediği düşüncesini tekrarladı.
Salda Gölü'ndeki mikrobiyalit fossileri inceleyen NASA'da görevli bilim insanları Mars'ın eski halini daha iyi anlamayı hedefliyor.
Önceki Salda açıklamaları
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance, Mars'a inerek görevine başladı.
Perverance Mars'ın Jezero Krateri'nden kaya örnekleri toplayacak.
Bilim insanlarına göre Mars'taki Jezero Krateri bir zamanlar sular altındaydı.
Ancak toplanan örneklerin karşılaştırılması için araştırmacılara Dünya'dan bir örneklem gerekiyor. NASA araştırmacıları Burdur'da bulunan Salda Gölü'nin Jezero Krateri ile benzer mineral ve kaya yapısına sahip olduğunu belirtiyor.
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü bu nedenle NASAmühendislerinin odağında. Reuters'a açıklama yapan NASA bilim araştırmaları direktörü Thomas Zurburchen, "Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak kullanılacak" dedi.