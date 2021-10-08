NASA yine Salda'yı paylaştı! Yaşamın sırrı burada...

NASA'nın Instagram hesabındaki paylaşımda "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Bizim Perseverance bilim insanlarının 3.5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul" denildi.

NASA, Jezero Krateri'ndeki kayaçlarla Salda Gölü'ndeki kayaların birbirine benzediği düşüncesini tekrarladı.

Salda Gölü'ndeki mikrobiyalit fossileri inceleyen NASA'da görevli bilim insanları Mars'ın eski halini daha iyi anlamayı hedefliyor.