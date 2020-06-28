NASA uzay tuvaleti yarışması düzenliyor! Kazanana 35 bin dolar verilecek

Yapılan açıklamada Ay’daki yer çekiminin Dünya’nın yer çekiminin yaklaşık olarak altıda biri olmasının vücut sıvılarının yavaş hareket etmesine neden olduğu bilgisinin altı çizilerek tuvaletlerin hem Ay yer çekiminde hem de mikro yer çekimli ortamda çalışmak için tasarlanmasını istediği belirtildi.