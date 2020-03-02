NASA tarih verip duyurdu 'Uzay Oteli'nde kalmanın fiyatı bakın ne kadar

İnsanoğlu için uzay her zaman merak konusu olmuştur. Bu merak için fazlasıyla çalışmalar yapan NASA ( ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), uzun yıllardır uzay oteli projesiyle ilgileniyor. İşte o projenin detayları ve gerçekleşebileceği en yakın tarih..