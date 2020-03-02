NASA tarih verip duyurdu 'Uzay Oteli'nde kalmanın fiyatı bakın ne kadar
NASA'nın uzay oteli macerasının fiyatının ne kadar olacağı, bu maceranın nasıl gerçekleşebileceği uzay severler için Independent Gazetesi tarafından açıklandı.
İnsanoğlu için uzay her zaman merak konusu olmuştur. Bu merak için fazlasıyla çalışmalar yapan NASA ( ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), uzun yıllardır uzay oteli projesiyle ilgileniyor. İşte o projenin detayları ve gerçekleşebileceği en yakın tarih..
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay oteli projesinden yeni bilgiler açıklanmaya başlandı. İngiliz Independent Gazetesi'nin yazdığı habere göre uzay otelinde konaklama fiyatı 35 bin dolardan başlıyor.
Henüz net bir açıklama bulunmasa da Business Insider’ın aktardığına göre ilk turistlerin 2024'te Uluslararası Uzay istasyonuna gelmesi bekleniyor.
NASA'dan yapılan açıklamada, modülün inşası için merkezi Houston'da bulunan ABD'li uzay donanımları üreticisi Axiom Space şirketinin seçildiği bilgisine yer verilmişti.