NASA harekete geçti! 101 bin km hızla dünyaya yaklaşıyor
NASA ekiplerinin numune toplaması için Bennu göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntüleri yayınlandı.
NASA ekiplerinin numune toplaması için Bennu göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntüleri yayınlandı. OSIRIS-REx uzay aracı 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi başardı.
Yüzeyden en az 60 gram numune toplamak için gönderilen aracın asteroit yüzeyinden numune toplayıp toplayamadığı ise henüz bilinmiyor.
Göktaşına oldukça yakın bir konumda bulunan araç iniş öncesi Bennu’dan topladığı veriler ile pek çok araştırmaya ışık tutmuştu.
Geçtiğimiz hafta bilim insanları asteroidin yaşamın kimyasal yapı taşlarını içerdiğini ve bir zamanlar çok daha büyük su kaplı bir asteroidin parçası olduğunu saptamıştı. Söz konusu araştırma göktaşındaki çekirdeğin, yüzeyden daha zayıf olduğunu ortaya çıkarmıştı. Aynı araştırma Bennu'nun bileşiminin nispeten kısa bir süre içinde yok olmasına yol açabileceğini de belirlemişti.