NASA harekete geçti! 101 bin km hızla dünyaya yaklaşıyor

Geçtiğimiz hafta bilim insanları asteroidin yaşamın kimyasal yapı taşlarını içerdiğini ve bir zamanlar çok daha büyük su kaplı bir asteroidin parçası olduğunu saptamıştı. Söz konusu araştırma göktaşındaki çekirdeğin, yüzeyden daha zayıf olduğunu ortaya çıkarmıştı. Aynı araştırma Bennu'nun bileşiminin nispeten kısa bir süre içinde yok olmasına yol açabileceğini de belirlemişti.