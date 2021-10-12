NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yayınlanan yeni fotoğraflar, Mars'ta bir zamanlar uzaylı yaşamına ev sahipliği yapmış olabilecek eski bir nehir deltasını ortaya çıkardı. Bilim insanları deltaya ev sahipliği yapan Jezero kraterinin belirli bölgelerinde, yani Perseverance gezginin bulunduğu yerin yakınında, dünya dışı yaşamın fosilleşmiş kanıtlarını tutabilecek hayati organik bileşikler buldu.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından paylaşılan yeni fotoğraflar, bilim insanlarının bir zamanlar kızıl gezegenin uzaylı yaşamına ev sahipliği yaptığını kanıtlayan fosilleri bulmayı umduğu Mars'taki eski kurumuş nehir yatağını ortaya koydu.
Ntv internet sitesinde yer alan habere göre bilim insanları, Perseverance gezgini tarafından çekilen ve milyarlarca yıl önce gezegende suyun nasıl aktığını gösteren fotoğrafları Journal of Science'da yayınladı.
NASA’nın Persevance gezgini, “Kodiak Butte” olarak bilinen ve 'dalgalanan su seviyeleri ve sonraki aşamalarda değişen akış stilleri altında kapalı bir göl sistemini gösteren' bir kaya oluşumunun fotoğraflarını çekti.
Bilim insanları, bu yeni bulgunun, NASA'nın gezegenin daha fazla araştırılmasına ilişkin kararlarına rehberlik edecek "benzeri görülmemiş bir bilgi noktası' sağladığını söyledi.