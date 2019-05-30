NASA 'canavar'a karşı uyardı: Sık sık gerçekleşebilir
NASA, devasa "canavar" patlamaları konusunda dünyayı uyardı. Özellikle son dönemde adını sık sık duyduğumuz güneş patlamaları konusunda NASA insanları uyarıyor.
NASA konuyla ilgili olarak geçtiğimiz gün "Güneşimiz mevcut Solar Minimum'u geçtikten sonra, patlak veren güneş aktivitelerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde daha yaygın hale gelmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.
Bu patlamalar aslında dünyayı doğrudan etkilemese de gelecekte 'Koronal Kütle Atımı' adlı güneş rüzgarının ani olarak artmasına neden olan ve dünyaya etkisi olan etkisi fırtınaların ileride sık sık görülebilecek.
Uzmanlar günümüzde gerçekleşmesi durumunda tv, radyo yayınlarının tamamen kesilmesi, elektrik sisteminin devre dışı kalması, cep telefon şebekelerinin çökmesine yol açacak buna benzer bir fırtınanın ilerde sıklıkla görülebileceğini tahmin ediyor.
Daha önce en büyük güneş fırtınası dünyada şimdiye kadar ölçülmüş en büyük jeo-manyetik fırtına olarak da bilinen ve 1859'da gerçekleşen Carrington Olayı olmuştu.