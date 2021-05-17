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NASA Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi

NASA Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi

NASA, Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi. Roket, uzayda enerjinin nasıl hareket ettiği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olacak.

NASA Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzayda enerjinin nasıl hareket ettiği hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi.

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NASA Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi

Fırlatma, kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından ABD'nin Virginia eyaletinden gerçekleştirildi.

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NASA Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi

NASA, roketin fırlatıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra, 350-400 kilometre irtifada baryum buharı saldığını, bu nedenle iki bulut oluştuğunu açıkladı.

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NASA Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi

Uzay Ajansı, bu bulutların bilim insanlarının üst atmosferdeki ve iyonosferdeki atmosferik rüzgarları incelemelerine yardımcı olacağını belirtti.

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