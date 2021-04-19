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NASA Ay'a gidecek insanlı kapsülün inşası için Elon Musk'ı seçti

NASA Ay'a gidecek insanlı kapsülün inşası için Elon Musk'ı seçti

ABD Havacılık ve Uzay İdaresi NASA, insanlı Ay programında kullanılacak kapsülün inşası için Elon Musk'ın şirketi SpaceX'i seçti. İki astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için NASA'nın SpaceX'e 2,9 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

NASA Ay'a gidecek insanlı kapsülün inşası için Elon Musk'ı seçti

NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde Ay'a gidecek astronotları taşıyacak aracın inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurdu. 

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NASA Ay'a gidecek insanlı kapsülün inşası için Elon Musk'ı seçti

İki astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için NASA SpaceX'e 2,9 milyar dolar ödeyecek.

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NASA Ay'a gidecek insanlı kapsülün inşası için Elon Musk'ı seçti

Tekrar kullanabilen iniş kapsülünün Ay ve Mars'a insanlı görevlerde kullanılması amaçlanıyor. 

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NASA Ay'a gidecek insanlı kapsülün inşası için Elon Musk'ı seçti

NASA, keşif görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay yüzeyine bir erkek bir de kadın astronot göndermeyi planlıyor.

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