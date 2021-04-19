NASA Ay'a gidecek insanlı kapsülün inşası için Elon Musk'ı seçti
ABD Havacılık ve Uzay İdaresi NASA, insanlı Ay programında kullanılacak kapsülün inşası için Elon Musk'ın şirketi SpaceX'i seçti. İki astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için NASA'nın SpaceX'e 2,9 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.
NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde Ay'a gidecek astronotları taşıyacak aracın inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurdu.
17
İki astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için NASA SpaceX'e 2,9 milyar dolar ödeyecek.
27
Tekrar kullanabilen iniş kapsülünün Ay ve Mars'a insanlı görevlerde kullanılması amaçlanıyor.
37
NASA, keşif görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay yüzeyine bir erkek bir de kadın astronot göndermeyi planlıyor.
47