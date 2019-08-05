NASA açıkladı burçların tarihleri değişti yeni burç tarihlerine bakın
Burçların yeni tarihleri 2019 NASA tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 12 değil 13 burç olduğu belirtildi.Peki burçların tarihleri neden değişti? Hangi burç hangi tarihe kaydı. 13. burç olan yılan burcu gerçek mi? Detaylar haberimizde.
NASA 2019 burçların yeni tarihleri açıklandı. Dünya'nın yörüngesel salınımı değişti bu nedenle yıldızların Dünya'ya göre pozisyonu değişmiş oldu. Bu da burçların tarihlerini değiştirdi. İşte yeni burç ve tarihleri...
NASA 12 burcun tarihlerini güncelleyerek astronomlar ve astrologlar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Burçların tarhileri neden değişti?
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladı.
Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği açıklandı.