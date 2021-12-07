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NASA açıkladı Ay'a bir Adanalı gidebilir! Deniz Burnham 12 bin kişi arasından seçildi

NASA açıkladı Ay'a bir Adanalı gidebilir! Deniz Burnham 12 bin kişi arasından seçildi

ABD uzay ajansı, 10 kişilik yeni astronot adayı sınıfını açıkladı. Listede yer alan bir isim dikkat çekti.

NASA açıkladı Ay'a bir Adanalı gidebilir! Deniz Burnham 12 bin kişi arasından seçildi

NASA, uluslararası uzay istasyonu başta olmak üzere önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ay görevlerinde de yer alabilecek olan yeni astronot adayları sınıfını açıkladı. 

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NASA açıkladı Ay'a bir Adanalı gidebilir! Deniz Burnham 12 bin kişi arasından seçildi

 Kapsamlı bir tıbbi kontrolden ve çeşitli yetenek, egzersiz testlerinden geçerek bu hakkı kazanan 6 erkek ve 4 kadın, yaklaşık 12 bin kişi arasından seçildi.

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NASA açıkladı Ay'a bir Adanalı gidebilir! Deniz Burnham 12 bin kişi arasından seçildi

Adayların askeri düzeydeki suda hayatta kalma tatbikatları, Johnson Uzay Merkezi’nde büyük bir havuzda gerçekleşen uzay yürüyüşü eğitimi ve T-38 eğitim jetlerini uçurmak gibi zorlu görevlerini tamamlamaları gerekiyor.

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NASA açıkladı Ay'a bir Adanalı gidebilir! Deniz Burnham 12 bin kişi arasından seçildi

Sınıfta yer alan herkesin astronot olacağına garanti verilmiyor ve eğitimi tatmin edici bir seviyede tamamlamaları gerekiyor.

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