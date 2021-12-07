NASA açıkladı Ay'a bir Adanalı gidebilir! Deniz Burnham 12 bin kişi arasından seçildi
ABD uzay ajansı, 10 kişilik yeni astronot adayı sınıfını açıkladı. Listede yer alan bir isim dikkat çekti.
NASA, uluslararası uzay istasyonu başta olmak üzere önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ay görevlerinde de yer alabilecek olan yeni astronot adayları sınıfını açıkladı.
Kapsamlı bir tıbbi kontrolden ve çeşitli yetenek, egzersiz testlerinden geçerek bu hakkı kazanan 6 erkek ve 4 kadın, yaklaşık 12 bin kişi arasından seçildi.
Adayların askeri düzeydeki suda hayatta kalma tatbikatları, Johnson Uzay Merkezi’nde büyük bir havuzda gerçekleşen uzay yürüyüşü eğitimi ve T-38 eğitim jetlerini uçurmak gibi zorlu görevlerini tamamlamaları gerekiyor.
Sınıfta yer alan herkesin astronot olacağına garanti verilmiyor ve eğitimi tatmin edici bir seviyede tamamlamaları gerekiyor.