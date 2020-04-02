Narsizm ne demek sosyal medya narsistliğe mi itiyor?

Narsizm, kişinin kendi kendini beğenmesinde en zirve noktada yer almaktadır. Bir başka deyişle özseverlik anlamına gelmektedir. Bu hastalığa sahip olan kişiler kendilerinin özel olduğunu hissetmektedirler. Diğer insanlara göre farklı olduğunu düşünen bu hastalığı taşıyan kişiler, hastalığın boyutlarına göre kişiye zarar verebilmektedir.