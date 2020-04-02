Narsizm ne demek sosyal medya narsistliğe mi itiyor?
Narsisizm bir kişilik bozukluğudur.Kişinin kendine aşık olması, kendini her şeyin üzerinde tutması olarak tanımlanabilecek narsisizm hakkında bilmeniz gereken her şeyi sıraladık...
Narsizm nedir? Narsizmin belirtileri nelerdir? Kişinin en çok kendini beğenmesi ve kendini diğer insanlardan üstün görmesi anlamına gelen narsizm hakkında tüm merak edilenleri sizler için hazırladık.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medyadaki paylaşımlar, selfieler kişiyi narsisizme iten durumlar olmaktadır. Peki siz narsist misiniz? İşte narsist kişilik bozukluğunun belirtileri, tedavi yöntemleri!
Narsizm, kişinin kendi kendini beğenmesinde en zirve noktada yer almaktadır. Bir başka deyişle özseverlik anlamına gelmektedir. Bu hastalığa sahip olan kişiler kendilerinin özel olduğunu hissetmektedirler. Diğer insanlara göre farklı olduğunu düşünen bu hastalığı taşıyan kişiler, hastalığın boyutlarına göre kişiye zarar verebilmektedir.
Narsist kişilerin en önemli özelliği sürekli olarak ilgi ve övgü görmek istemeleridir. Her zaman en iyiyi isteyip, en mükemmele ulaşmak için her şeyi göze alabilmektedirler. Toplumda en zirvede olmak isterler, parmakla gösterilmek isterler.