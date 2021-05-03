Narkolepsi nedir narkolepsi hastalığı tedavisi var mı?
Halk arasında bilindiği şekliyle uyuklamak, uyuyakalmak, çok uyumak ya da ayakta uyumak kadar basit olmayan narkolepsi, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Her ne kadar basit bir problemmiş gibi gözükse de narkolepsi hayatı tehlikeye atacak durumlar oluşturabiliyor. Çünkü narkolepsi hastaları çalışırken, araba kullanırken veya toplu taşıma araçlarında ayakta giderken çok kısa sürede uyuyabiliyor. Trafik ve iş kazalarına sebep olan hastalık bir uyku testiyle teşhis edilip; kısa sürede tedavi edilebiliyor. Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Abdullah Özkardeş, “Narkolepsi ve alınması gereken önlemler” hakkında bilgi verdi.
24 saat uyuma isteği yaratıyor
Uyku bozuklukları hipertansiyon, diyabet, obezite, bağışıklık sistemi hastalıkları ve diğer kronik hastalıkların oranını da artırmaktadır. Yüzlerce uyku bozukluğu vardır. Gündüz aşırı uykululuk hali durumu da birçok hastalık için ortak bir belirtidir. Ancak unutulmaması gereken en önemli hastalıklardan birisi “Narkolepsi”dir. Burada hastalar neredeyse 24 saat uyuma isteği içindedirler. Hastalar araç kullanırken kırmızı ışıkta beklerken ya da çalışırken uyuyakalırlar ve iş yapamaz hale gelirler. İş kazaları, trafik kazalarına sebep olan bir hastalıktır. Bu anlamda Narkolepsi gündelik hayatı olumsuz etkiler.
Belirtilerinden biri de 'karabasan'
Narkolepsi, gün içinde önlenemez uyku ataklarının olduğu, uyku dışında da kişinin kendisini sürekli yorgun hissettiği bir sorundur. Narkolepsininin belirtileri arasında hastaların kaslarında gevşeme olması bulunmaktadır. Genellikle uykuya dalma sırasında kol ve bacaklarda, gövdede ani kuvvet kaybı oluşabilir. Narkolepsinin bir başka belirtisi de toplumda “Karabasan” olarak bilinen uyku felci durumudur. Yani hasta uykuya dalma sırasında veya uyanırken birtakım halüsinasyonlar görmektedir.
Uyku testiyle tehşis ediliyor
Narkolepsi muayene sırasında teşhis edilebilir, belirtilerin şüpheli olduğu hallerde uyku testleri ile kolaylıkla teşhis edilir. Uyku testi birçok sistemi monitörize eden bir testtir. Testte beyin aktivitesi; karın, göğüs kafesi, göz, çene ve bacak hareketleri; kalp ritmi, horlama, yatış pozisyonu, nefes durması, kan oksijen düzeyi gibi pek çok parametre, hastaya çeşitli elektrotlar bağlanarak kaydedilir. Sonrasında tüm veriler bilgisayara aktarılarak değerlendirme sürecine geçilir. Hastalar normal saatinde uyur, sabah kalkışına kadar izlenir. Bu sonuçlara göre de Narkolepsi teşhisi konulur ve ilaç tedavisi başlanır.