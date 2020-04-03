Narkolepsi nedir bitmeyen uyku isteğiniz varsa dikkat!

Narkolepsi, halk arasında bilindiği şekliyle uyuklamak, uyuyakalmak, çok uyumak, vb. basit bir şey değildir. Kişiyi hayattan koparan, günlük rutinlerini dahi yerine getiremeyecek hale getiren ve maalesef tedavisi olmayan bir hastalıktır. Sadece hastaların hayatlarını kolaylaştırıcı tedaviler uygulanabilmektedir.