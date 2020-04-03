Narkolepsi nedir bitmeyen uyku isteğiniz varsa dikkat!
Gündüzleri aşırı uyuma isteği olarak tanımlanan bir nöropsikiyatrik bir hastalık olan narkolepsi çok fazla uyumak istemek gibi basit bir durumdan çok daha fazlası...
Narkolepsi, gündüz aşırı uyku eğilimi ile karakterize edilen nöropsikiyatrik bir rahatsızlıktır.Kadınlara göre erkeklerde daha sık görülen narkolepsi, kişiyi hayattan koparan, günlük rutinlerini dahi yerine getiremeyecek hale getiren bir sağlık problemidir.
Narkolepsi, halk arasında bilindiği şekliyle uyuklamak, uyuyakalmak, çok uyumak, vb. basit bir şey değildir. Kişiyi hayattan koparan, günlük rutinlerini dahi yerine getiremeyecek hale getiren ve maalesef tedavisi olmayan bir hastalıktır. Sadece hastaların hayatlarını kolaylaştırıcı tedaviler uygulanabilmektedir.
Narkolepsi sahibi hastaların en olur olmadık yerlerde ve zamanlarda, kendileri de çoğunlukla farkına varmadan uykuya daldıklarını görmek olasıdır.
Gün içerisindeki uyku atakları, bazen kendilerini uyararak bazense uyarmadan, fiziksel olarak uyuma ihtiyacının dayanılmaz olması şeklinde oluşur. Gün içerisindeki kısa uyku durumları birden fazla olabilir.