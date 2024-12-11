Narin'in elindeki saç telleri kime ait? Enes Güran'ın avukatından canlı yayında flaş sözler: Anne bayramda saçını boyamış...

Şu anda birçoğu tutuklu bulunan aile üyelerinin durumuna ilişkin konuşan avukat Demir, ''Psikolojik olarak bitmiş durumdalar. Bu bölgede olan, benzer töre cinayetlerinde en kolay iş, büyüğün işlediği suçu küçüğün üstlenmesidir. Enes’in ‘ben yaptım’ şeklindeki beyanına herkes hazır zaten. Şu an 10 kişinin üzerinde tutuklu var. Bunların belki hiçbiri tutuklu kalmayacak.'' dedi.