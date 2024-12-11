Narin'in elindeki saç telleri kime ait? Enes Güran'ın avukatından canlı yayında flaş sözler: Anne bayramda saçını boyamış...
Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, tv100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ailenin psikolojik olarak bittiğini kaydeden Demir, Narin'in elinde bulunan saç telleri için de konuştu.
Narin Güran cinayetinde savcı mütalaasını sundu ve sanıklar 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Davada karar çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken; tv100'ün Hayata Dair programına katılan Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, şüpheli durumda olan ağabey Güran'a ait açıklamalarda bulundu.
Enes Güran'ın yüzündeki tartışmalı izler için konuşan Demir şu ifadeleri kaydetti:
''Mısır tarlasında olduğunu iddia ettiği izler gözün altındaki izler. Bir hastaneden haber geliyor, fotoğraf var. Çocuğun Narin olduğunu düşünüyorlar. Aile bireylerinin hepsi oraya gidiyor. Babası herkes gitmesin diyor, araç da yok. Enes bunun üzerine ağlayıp kendi yüzünü tokatlıyor, vuruyor.''
Şu anda birçoğu tutuklu bulunan aile üyelerinin durumuna ilişkin konuşan avukat Demir, ''Psikolojik olarak bitmiş durumdalar. Bu bölgede olan, benzer töre cinayetlerinde en kolay iş, büyüğün işlediği suçu küçüğün üstlenmesidir. Enes’in ‘ben yaptım’ şeklindeki beyanına herkes hazır zaten. Şu an 10 kişinin üzerinde tutuklu var. Bunların belki hiçbiri tutuklu kalmayacak.'' dedi.