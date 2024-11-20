Narin'in cesedinin yanından çıktı cinayetin seyrini eğiştirdi! İşte olay fotoğraf
Türkiye ağustos ayından bu yana Narin cinayetiyle yatıp Narin cinayetiyle kalkıyor. Neredeyse her gün yeni bir detay ortaya çıktı. Güran ailesi her ne kadar renk vermemeye çalışsa da deliller katilin kim olduğunu ortaya çıkaracak.
Son delil ise amca Salim Güran'ın canını bir hayli sıkacak. Narin'in gömüldüğü noktada bulunan bir ilaç yine aynı yeri işaret etti. Katil amca Salim Güran mı?
21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki minik Narin 8 Eylül'e kadar umutlar yitirilmeden aranmıştı. Cansız bedeni bulunan Narin sonrasında tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.
Derede cesedin bulunmasının ardından gözaltılar artmıştı. Tutuklu bulunan amca Salim Güran'a anne, ağabey ve çok sayıda aile üyesi de katıldı.
AİLE SUSMAYA DEVAM EDİYOR
Narin'in nasıl öldürüldüğü belirlenirken kimin öldürdüğü ise hala çözülemedi. Geçen hafta ilk duruşması görülen davada aile gizlilik yemini etmişçesine birbirini savundu.