Narin'in babası sessizliğini bozdu ve katilin adını açıkladı!
Türkiye günlerdir "Narin Güran'ın katili kim? Neden öldürdü?" sorularına yanıt ararken, 8 yaşındaki Narin'in acılı babası Arif Güran çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nevzat'ın bir kaç gün önce Narin'e para vererek kendine alıştırdığını söyleyen baba Güran, 'Kırmızı araba' detayına dikkat çekti. Acılı baba "O gün o kırmızı araba köyde değildi" derken, katil olarak şüphelendiği kişiyi açıkladı: "O adam canidir. Ha yapan ha saklayan... Bana sorarsanız ondan başkası değildir."
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 42 gündür katilin kim ya da kimler olduğu belirlenemedi. 21 Ağustos'ta Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan Narin'le ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınıp daha sonrasında serbest bırakılan Narin'in babası Arif Güran'dan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.
Eşi Yüksel Güran ile oğlu Enes Güran'ın tutuklanmasının ardından 40 günlük uzamış sakalıyla dikkat çeken baba Arif Güran, yaşananları A Haber'e anlattı.
"Bir köyün içinde kızım kayboluyor, kimse görmüyor. Herkes kör olmuş, kimse duymuyor." diyen baba Güran adeta isyan etti.
"CEZAEVİNDEKİ AİLEMİ ZİYARET ETMEDİM"
Tutuklanan aile üyeleriyle ilgili konuşan Güran, "Devlet 12 kişi ailemden gözaltına alındı. Karım, abim, oğlum, yengem... Varsa bir suçları devlet cezasını verecek. Ben hiçbirinin yanına gitmemişim." dedi.