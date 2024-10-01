Narin'in babası sessizliğini bozdu ve katilin adını açıkladı!

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 42 gündür katilin kim ya da kimler olduğu belirlenemedi. 21 Ağustos'ta Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan Narin'le ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınıp daha sonrasında serbest bırakılan Narin'in babası Arif Güran'dan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.