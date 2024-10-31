Narin'in babası Arif Güran cinayet sebebini açıkladı! "Dalga geçtim diye inadına yaptı"
Tüm Türkiye Narin Güran cinayetinin çözülmesini beklerken, baba Arif Güran sessizliğini bozdu. Baba Güran, cinayetin sebebine dair açıklama yaparken Nevzat Bahtiyar'la ilgili sözleriyle şoke etti.
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı.
Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame sonrası baba Arif Güran ilk kez açıklamalarda buluundu.
HaberTürk'e konuşan baba Güran katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürerek tutuklu bulunan aile üyelerini savundu.
"İftira atıyor"
Katilin Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse olmadığını iddia eden Güran, "İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir." ifadelerini kullandı.