Narin'in babası Arif Güran cinayet sebebini açıkladı! "Dalga geçtim diye inadına yaptı"

"İftira atıyor"

Katilin Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse olmadığını iddia eden Güran, "İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir." ifadelerini kullandı.